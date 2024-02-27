دولة أوروبية تسهل الحصول على الجنسية

تخطط البرتغال لطرح قانون جديد من شأنه أن يغير القواعد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر البلاد.

وتماشيا مع القانون الجديد، سيصبح من الصعب على اليهود وبعض المجموعات الأخرى الحصول على الجنسية البرتغالية.

من ناحية أخرى، فإن القانون الجديد سيسهل على المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال أن يصبحوا مواطنين في البلاد.

ولضمان أن تكون هذه التغييرات في القانون دستورية، طلب رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وقال الأخير إن التغييرات قانونية وأعطى الضوء الأخضر للقانون الجديد.

وتماشيا مع القانون الجديد، سيخضعون الآن لقواعد أكثر صرامة. وكما توضح صحيفة Diario de Noticias. فإن اليهود السفارديم الذين يرغبون في الحصول على الجنسية البرتغالية سيحتاجون قريبًا إلى إثبات أنهم عاشوا في البرتغال. بشكل قانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اليهود السفارديم الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية بعد 1 سبتمبر 2022. إظهار ارتباط قوي بالبرتغال. يمكن القيام بذلك عن طريق إثبات أنهم قاموا بزيارة البرتغال كثيرًا. أو عن طريق الحصول على تصريح إقامة لأكثر من عام.

وفي حين اعتبرت الحكومة أن التغييرات ضرورية، إلا أن بعض الناس لم يرحبوا بمثل هذا القرار. وقالوا إنه ليس من العدل أن يتم تشديد القواعد بعد أن تقدموا بالفعل بطلب للحصول على الجنسية.

ومن ناحية أخرى، لاقت القواعد الجديدة استحسان المهاجرين في البلاد.

في السابق، كان على المهاجرين إثبات أنهم كانوا يقيمون بشكل قانوني في البرتغال لمدة خمس سنوات. ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية.

الآن، سيتم احتساب الوقت الذي تقضيه البلاد في انتظار تصريح الإقامة أيضًا. مما يسرع طريق الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين.

وفي حديثها نيابة عن المهاجرين في البرتغال. قالت جولييت كريستينو إن الوقت قد حان لأن تطبق البلاد قواعد أقل صرامة، حسبما تشير دياريو دي نوتيسياس.