دولة أوروبية تضاعف ضبط حدودها

أكد وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، خوسيه لويس كارنيرو. أن عدد الأفراد الذين يراقبون حدود البلاد سيتضاعف ثلاث مرات. مع نهاية دائرة الهجرة والحدود الحالية (SEF). ونقل الاختصاص إلى الحرس الوطني الجمهوري (GNR).

وسيتم إعادة تسمية الوحدة إلى وحدة مراقبة السواحل والحدود التابعة لـ GNR. مع الأخذ في الاعتبار انقراض خدمة الأجانب والحدود (SEF).

وستكون مسؤولة عن مراقبة ومراقبة وتفتيش الحدود البحرية والبرية، بما في ذلك محطات الرحلات البحرية.

وقال خوسيه لويس كارنيرو “اعتبارًا من 29 أكتوبر، سيكون لدينا ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يسيطرون على الحدود البحرية والبرية. وسوف نزيد عدد الموظفين لدينا بمقدار ثلاثة أضعاف في تنظيم الحدود البحرية. وكذلك في مجال التعاون عبر الحدود، وخاصة في مراقبة السلامة على الطرق”.

كما قال الوزير إنه من أجل مراقبة ومراقبة الحدود، تم تدريب ما مجموعه 233 ضابطًا من قوات الحرس الوطني من SEF. بالإضافة إلى تعيينهم مؤقتًا في هذه القوة الأمنية. وهم 80 مفتشًا من SEF الذين يؤدون هذه المهام بالفعل، وفقًا لما ذكرته البرتغال نيوز.

وفي وقت سابق، أكد الوزير أيضًا أن الإصلاحات التي أدت إلى نهاية SEF. ستسمح بتعزيز مستويات الأمن عند مراقبة الحدود والتفتيش.

وقال كارنيرو إن هناك مكاسب واضحة في الكفاءة.

كما شدد على أن إعادة بناء مؤسسة الحدود البرتغالية ونقل السلطات إلى حكومة الجمهورية الوطنية والشرطة العامة. فيما يتعلق بمراقبة الحدود ونشاط الأجانب في البرتغال يشكل تحديات أمام الإدارة المتكاملة للحدود.