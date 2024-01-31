دولة أوروبية تعلق برنامج تأشيرة العمل

قررت بولندا تعليق برنامج Business Habor الذي تم إنشاؤه بهدف جذب متخصصين أجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد.

وكما كشفت السلطات، تم تعليق البرنامج بسبب مخاوف بشأن التأشيرة. حيث قالت وزارة الخارجية البولندية إن التأشيرات لم يتم إصدارها بطريقة خاضعة للرقابة.

كما قالت وزارة الخارجية البولندية، لدى إعلانها خبر انتهاء البرنامج، إن برنامج Business Harbour في البلاد لم يرق إلى مستوى توقعاته.

وشدد على أن عدد التأشيرات الصادرة في إطار البرنامج لم تكن متوافقة مع الأهداف واحتياجات السوق. مما يشير إلى وجود مخالفات في العملية.

كما أكدت الوزارة أن البرنامج سيظل معلقا حتى تجد الدولة حلولا للتحقق من الأفراد والشركات المستفيدة منه.

وتم إطلاق برنامج الأعمال البولندي في سبتمبر 2020 لجذب متخصصي تكنولوجيا المعلومات والشركات من بيلاروسيا.

وتم توسيع البرنامج لاحقًا ليشمل متخصصين وشركات من دول أخرى أيضًا، مثل جورجيا وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وأرمينيا.

ومن خلال هذا البرنامج، تمكن متخصصو تكنولوجيا المعلومات والشركات من الخضوع لمسار ترحيل أسرع. وهذا يعني أن المؤهلين كانوا قادرين على التنقل والعمل في بولندا دون الحاجة إلى الخضوع لقواعد وأنظمة صارمة.

وتشير البيانات إلى أنه بحلول سبتمبر من العام الماضي، أصدرت بولندا أكثر من 93500 تأشيرة في إطار البرنامج.

ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى انخفضت الأعداد مع تعرض الحكومة البولندية لانتقادات. بسبب مزاعم بإصدار مئات التأشيرات مقابل الرشاوى.

ويُزعم أن البلاد أصدرت حوالي 250 ألف تأشيرة عمل لمواطنين أجانب مقابل المال.

وبعد الفضيحة، انخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة للأجانب من 15100. في النصف الأول من عام 2023 إلى 6500 في النصف الثاني من العام نفسه.

الآن بعد أن تم تعليق البرنامج، سيتعين على متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الراغبين في دخول بولندا لأغراض العمل. الخضوع لإجراءات التأشيرة العامة.

وفيما يتعلق بالصناعات الأخرى التي تعاني من نقص، قالت السلطات إنها ستواصل العمل على تسهيل إجراءات التأشيرة لها.