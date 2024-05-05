دولة أوروبية تعلن عن ارتفاع أسعار الرحلات هذا الصيف

تعمل شركات الطيران منخفضة التكلفة على زيادة متوسط أسعار الرحلات الجوية من وإلى إسبانيا هذا الصيف. كما كشفت شركة مابريان، وهي شركة نداء البيانات.

وتستند البيانات إلى الأسعار المنشورة في الفترة ما بين 1 جوان و15 سبتمبر 2024.

وتتضمن الرحلات الجوية إلى إسبانيا من أسواقها الخمسة الرئيسية والدول الخمس المفضلة للإسبان.

وبشكل عام، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا. وهي أسواق المصدر الرئيسية لإسبانيا، بنسبة 26 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية إلى البلدان المفضلة لدى الإسبان. مثل البرتغال وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بنسبة 27 في المائة.

على الرغم من أن شركات الطيران التقليدية لا تزال لديها أسعار أعلى. إلا أن الزيادة في الأسعار تكون أعلى على شركات الطيران منخفضة التكلفة.

ويمثل هذا تحولاً في الاتجاه العالمي الذي تم اكتشافه بين عامي 2021 و2023 عندما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران القديمة. بنسبة 40 في المائة - في حين ارتفعت أسعار التكلفة المنخفضة بنسبة 6 في المائة. مما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وفقًا لمدير التسويق والاتصالات في مابريان، كارلوس سيندرا كروز، فإن الارتفاع في متوسط أسعار الرحلات. يعكس تزايد تكاليف التشغيل لشركات الطيران إلى جانب الطلب المتزايد من وإلى إسبانيا لهذا الصيف.

ومن المتوقع أن تؤثر مثل هذه الزيادة في تذاكر الطيران على الكثير من الركاب. مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الطيران منخفضة التكلفة تمثل غالبية المقاعد المتاحة من وإلى إسبانيا.

وكما تم الكشف أيضًا، ارتفع عدد المقاعد التي تتعامل معها شركات الطيران منخفضة التكلفة بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2023.

ومن ناحية أخرى، شهدت شركات النقل التقليدية زيادة بنسبة 4.1 في المائة في المقاعد الهوائية خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، منذ عام 2019، شهدت شركات الطيران منخفضة التكلفة والعادية نموًا. بنسبة 8.9 و9.3 في المائة في المقاعد الجوية، على التوالي.