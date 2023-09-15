دولة أوروبية تفتح أبوابها للأطباء

تواجه العاصمة الإسبانية مدريد نقصًا في قطاعات مختلفة، خاصة في مجال الرعاية الصحية. مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لجذب المزيد من الرعايا الأجانب.

ووفقا لصحيفة الباييس، من الآن فصاعدا، سيتمكن الأطباء من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من العمل في مدريد دون الحاجة إلى الحصول على الجنسية الإسبانية.

تأكيدًا للخبر، قالت رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، إن السلطات تدرك النقص في نظام الرعاية الصحية. وشددت على أن الأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي سيتم إعفاؤهم من شرط الحصول على الجنسية الإسبانية لمدة ثلاث سنوات.

ومن خلال إجراء مثل هذا التغيير، تأمل السلطات في جذب المزيد من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي. لتقديم الخدمات في جميع التخصصات. وتحديدا في تلك التي تتعامل مع أكبر عدد من النقص في مدريد، مثل طب الأسرة وطب الأطفال.

وقال رئيس الكلية الرسمية للأطباء في مدريد، الدكتور مانويل مارتينيز سيليس. إن هذه هي “الاستراتيجية” الصحيحة لتوسيع عدد الموظفين.

ومع ذلك، أكد أنه لا يزال من الضروري إجراء المزيد من التغييرات الدائمة، مثل تحسين الأجور الاقتصادية وخفض النسب.

أما بالنسبة لأطباء الجالية، فاعترف بأنهم يغادرون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قائلا إن هناك مشكلة في الاحتفاظ بهم.

والآن بعد أن اتخذت مدريد قرارًا بالسماح للأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. دون حمل الجنسية الإسبانية، فقد تحذو حذوها أجزاء أخرى من البلاد التي تعاني من النقص.

ومع ذلك، تمثل عملية الاعتراف التحدي الرئيسي للأطباء الأجانب عند الرغبة في الوصول إلى إسبانيا لأغراض العمل.

ويحتاج الأطباء الأجانب في إسبانيا إلى الاعتراف بمؤهلاتهم من قبل الحكومة. من خلال العملية الإدارية المعروفة باسم Homologación.

ويصل الوقت اللازم لمعالجة المؤهلات إلى عدة أسابيع، ويتعين على الأطباء الأجانب الانتظار لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من أداء اختبار الصحة العامة MIR.