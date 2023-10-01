دولة أوروبية تفرض ضريبة على السياح تصل 12.5% ابتداء من هذا التاريخ

ابتداءً من العام المقبل، ستزيد أمستردام الضرائب السياحية. ومن المحتمل أن تحتل المركز الأول في المدينة التي لديها أعلى الضرائب السياحية داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوسائل الإعلام الهولندية، من المتوقع أن تزيد الضريبة السياحية بنسبة 12.5 في المائة.

وبالنظر إلى متوسط سعر الغرفة البالغ 175 يورو للشخص الواحد، ستترجم الزيادة إلى زيادة في تكلفة الليلة. حيث ترتفع من 15.25 يورو إلى 21.80 يورو بحلول عام 2024.

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا نمو في رسوم ركاب الرحلات البحرية من 8 يورو إلى 11 يورو لكل زائر.

وفي المجمل، تتوقع أمستردام تحقيق 65 مليون يورو من إيرادات ضريبة السياحة العام المقبل، بعد هذه التغييرات.

ولا يزال العديد من سكان أمستردام يكافحون من أجل إبقاء رؤوسهم فوق الماء بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وستبقى تكاليف السكان كما هي في عام 2024، وستزداد ضريبة السياحة. وبالتالي سيساهم الزوار في المهام الرئيسية للمدينة.

كما أكد بورين أن هذا النهج يتيح معالجة عواقب الاكتظاظ. من خلال مضاعفة الالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع وحل القضايا الملحة داخل الأحياء.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بورين أنه شارك في مناقشات مع مدن أخرى. تواجه تحديات مماثلة متعلقة بالسياحة، مثل البندقية وبرشلونة.

ووفقا له، فإن الهدف هو تمويل الخدمات المقدمة للسكان المحليين دون أن يهدف بالضرورة إلى تثبيط الأفراد عن زيارة المدينة.

وتتوقع أمستردام أن تستقبل أكثر من 20 مليون زائر هذا العام، نسبة كبيرة منهم من المتنزهين النهاريين.

وواجهت العاصمة الهولندية تحديات يفرضها التدفق المتزايد للسياح. وخاصة المسافرين ذوي الميزانية المحدودة الذين يساهمون في المشاكل ويقيمون في منطقة الضوء الأحمر.