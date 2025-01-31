دولة أوروبية تقترح منح تصاريح إقامة سريعة

قدمت وزارة الداخلية الفنلندية اقتراحًا لتغيير قواعد المرشحين للحصول على تصريح الإقامة.

ويتضمن الاقتراح الجديد تغييرات فيما يتعلق بحالة الإقامة الدائمة للطلاب، والتي سيتم تخفيضها.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الطلاب الدوليين إلى فنلندا.

إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح وتنفيذه، فقد يمنح الطلاب الدوليين في فنلندا. الفرصة ليصبحوا مقيمين دائمين دون الحاجة إلى إكمال مدة الإقامة المطلوبة كما هو الحال حاليًا.

ومن المتوقع أن يجعل هذا الإجراء فنلندا وجهة أكثر جاذبية للطلاب الدوليين.

ومن خلال جذب المزيد من الطلاب في المجالات ذات المهارات العالية. تهدف الحكومة إلى معالجة نقص العمالة في جميع أنحاء البلاد.

المقترح الذي قدمته وزارة الداخلية سيكون مفتوحا للتعليقات حتى 7 مارس، وبعض التغييرات التي يتضمنها هي كما يلي:

يمكن للأجانب الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة إذا كانوا يولدون ما لا يقل عن 40.000 يورو كدخل سنوي. أو حصلوا على درجة الماجستير أو الدراسات العليا ولديهم سنتان من الخبرة العملية.

أو لديهم معرفة جيدة باللغة الفنلندية أو السويدية، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الخبرة العملية.