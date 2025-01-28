دولة أوروبية تقرر تصعيب حصول الأجانب على تصاريح الإقامة

قدمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا يهدف إلى جعل قواعد تصاريح الإقامة الدائمة أكثر صرامة. بما في ذلك متطلبات إضافية للمرشحين. حيث يهدف هذا الاقتراح إلى تشجيع اندماج الأجانب في المجتمع الفنلندي.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الفنلندية، سيتم تشديد متطلبات تصاريح الإقامة الدائمة. لتشمل المزيد من المعايير المتعلقة بالتعليم وخبرة العمل وإتقان اللغة.

ويهدف برنامج الحكومة الفنلندية إلى تشجيع المهاجرين على اتباع قواعد المجتمع الفنلندي والعمل ودراسة اللغة. حيث سيكون التكامل الناجح شرطًا أساسيًا للحصول على تصريح إقامة دائمة.

وتم تقديم اقتراح الحكومة لإجراء تغييرات على قانون الأجانب في 27 جانفي وهو مفتوح للتعليقات حتى 7 مارس.

هذه هي كل التغييرات التي تريد الحكومة الفنلندية إجراؤها بشأن الإقامة الدائمة

وفقًا للاقتراح، سيكون من الإلزامي على المرشحين أن يكون لديهم ست سنوات من الإقامة المستمرة في فنلندا. ليكونوا مؤهلين للإقامة الدائمة.

قبل هذا الاقتراح، كانت فترة الإقامة المطلوبة لمرشحي الإقامة الدائمة أربع سنوات. إذا لم تكن هناك ظروف خاصة أخرى، والتي يمكن أن تغير هذا الوضع وتقصر أو تطيل فترة متطلبات الإقامة.

لذا، فأنت مؤهل للحصول على تصريح إقامة دائمة إذا قضيت ست سنوات من الإقامة المتواصلة في فنلندا،.ولديك عامين من الخبرة العملية في البلاد، وتعتبر مهاراتك في اللغة الفنلندية أو السويدية كافية.

ولكن، حتى لو كان لديك أربع سنوات فقط من الإقامة في فنلندا. فلا يزال بإمكانك أن تكون مؤهلاً للحصول على تصريح إقامة دائمة، بشرط أن تستوفي أحد الشروط التالية:

أن أ تدر دخلاً سنويًا بقيمة 40.000 يورو.

لديك درجة ماجستير أو دراسات عليا معترف بها من قبل السلطات الفنلندية، بالإضافة إلى عامين من الخبرة العملية.

يمكنك التحدث باللغة الفنلندية أو السويدية بشكل جيد، ولديك ثلاث سنوات من الخبرة في العمل.

إن تلبية أحد هذه الشروط قد يمنحك تصريح إقامة دائمة في وقت مبكر، وفقًا لاقتراح الحكومة

كما يشير الاقتراح، في بعض الحالات، يمكن أن تكون فترة الإقامة أقصر. مع أخذ التعليم الذي تم الحصول عليه ومهارات اللغة في الاعتبار لهذا الإعفاء.

من خلال إكمال درجة التعليم العالي أو درجة الدراسات العليا أو درجة جامعية أدنى في فنلندا. يمكن الحصول على تصريح إقامة دائمة دون احتساب فترة الإقامة بالسنوات.

كما ستكون إجادة اللغة الفنلندية أو السويدية مطلوبة للتأهل لهذه الميزة. لا يزال يتعين استيفاء الشروط العامة بموجب قانون الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يتعين على المرشحين للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. إثبات إجادة اللغة الفنلندية أو السويدية.

كما يمكن لمواطن دولة ثالثة أقام في الاتحاد الأوروبي لفترة أطول من الوقت التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. في الاتحاد الأوروبي في دولة عضو. وهو تصريح دائم صالح إلى أجل غير مسمى، على غرار التصاريح الدائمة الوطنية.