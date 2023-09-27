دولة أوروبية تقرر دمج المهاجرين غير الشرعيين

قالت السلطات اليونانية إن البلاد تخطط لتسوية وضع أكثر من 300 ألف مهاجر موجودين حاليًا في البلاد. في محاولة لمساعدة القطاعات المختلفة التي تواجه نقصًا في العمالة.

وفي معرض إعلانه عن خطط البلاد، قال وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، في وقت سابق من هذا الأسبوع. إنه من خلال دمج المهاجرين غير الشرعيين. تخطط السلطات بشكل أساسي لتخفيف النقص في قطاعات البناء والزراعة والسياحة.

علاوة على ذلك، قال الوزير كيريديس، إن الخطة تشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون أي وثائق. وكذلك أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم.

وكما أوضحت صحيفة فايننشال تايمز، بصرف النظر عن الإعلان عن خطط البلاد، قال الوزير كيريديس. إن هذه المبادرة لن تشجع المزيد من الهجرة غير النظامية إلى اليونان. وبدلا من ذلك، قال إن المبادرة ستساعد في تعزيز الإيرادات العامة وتساعد في معالجة النقص في قطاعات معينة.

على الرغم من الإعلان عن خطة لتنظيم أكثر من 300 ألف مهاجر وإدماجهم في سوق العمل. قالت السلطات إنها لا تزال بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي عليها، لكنها لم تحدد أي تاريخ محدد.

نظرًا لموقعها الجغرافي، تعد اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبي. التي تسجل عددًا كبيرًا من دخول المهاجرين غير النظاميين كل شهر.

وكشفت السلطات اليونانية في وقت سابق أن عدد المهاجرين الوافدين في أوت كان أعلى بثلاثة. أضعاف عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي. ووفقا للسلطات، وصل إجمالي 715 مهاجرا إلى اليونان في أغسطس من هذا العام.

علاوة على ذلك، كما لاحظت صحيفة فايننشال تايمز، سجلت اليونان هذا الشهر عددًا كبيرًا من المهاجرين الوافدين أيضًا. وبحسب الأخير، فقد وصل منذ بداية سبتمبر 2023، حوالي 7000 شخص إلى جزر اليونان، مما دفع طاقة استيعاب المهاجرين إلى أقصى حدودها.

وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات على مر السنين بسبب معاملتها القاسية للمهاجرين. وقالت نفسها إنها ستظل عادلة وقاسية في نفس الوقت.