دولة أوروبية تقيد تأشيرات عمل الأجانب

قالت وزارة الاقتصاد المجرية إن البلاد ستقيد عدد تأشيرات العمل الصادرة للعمال الأجانب المؤقتين.

وقالت الوزارة، عند إعلانها عن خطط الحكومة، إن البلاد ستصدر هذا العام 65 ألف تأشيرة فقط. للعمال المؤقتين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الحد من عدد التأشيرات الصادرة للعمال المؤقتين خارج الاتحاد الأوروبي. كشفت الوزارة أن الحكومة ستمنعهم أيضًا من تولي وظائف في قطاعات معينة.

وكما توضح رويترز، فإن تحرك الحكومة بحظر العمالة الأجنبية المؤقتة من بعض المهن. يأتي في محاولة لحماية الوظائف المحلية، وبالتالي إعطاء الفرصة لمواطني الدولة للتوظيف أولا.

وتم اتخاذ قرار المجر بفرض قيود على عدد العمال الأجانب الذين سيتم منحهم تأشيرة للعمل المؤقت في البلاد. بسبب الحالة الاقتصادية الحالية للبلاد.

وقد تم استدعاء الحكومة لإجراء تغييرات من شأنها أن تساعد المجر على إنعاش اقتصادها، الذي تضرر بشدة من التضخم.

وبحسب رويترز، أعدت الحكومة قائمة تتكون من حوالي 300 وظيفة لن يُسمح لمواطني العمال من خارج الاتحاد الأوروبي بشغلها.

تتضمن القائمة وظائف مثل المصور، وعامل الكرم، وميكانيكي المصاعد، ومهن أخرى كثيرة.

وتعليقا على القواعد الجديدة، قالت وزارة الاقتصاد المجرية إن الحكومة تريد حماية الوظائف والأسر المجرية.

وشدد المصدر نفسه على أنه لن يكون من الممكن للعمال الأجانب ملء المناصب المفتوحة. إلا في حالة عدم وجود عمال هنغاريين مؤهلين.

بموجب القانون، لا يمكن توظيف عمال أجانب إلا في حالة عدم وجود عمال هنغاريين لملء الوظائف الشاغرة.

وتشير البيانات إلى أنه بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، بلغ معدل البطالة في المجر 4.3 في المائة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تريد المقاطعة منح الفرص لمواطنيها أولاً. ثم توظيف العمال الأجانب لملء الوظائف في القطاعات التي تواجه النقص.