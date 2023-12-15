دولة أوروبية تلغي برنامج التأشيرة الذهبية

من المقرر إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية لهولندا في نهاية هذا العام – أقل من ثلاثة أسابيع من الآن.

تأكيدًا لانتهاء البرنامج، قالت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) في وقت سابق من هذا العام. إنه اعتبارًا من 1 جانفي 2024، لن يتمكن المستثمرون الأجانب من الحصول على تصريح إقامة على أساس برنامج شنغن.

وتعني هذه الخطوة أنه اعتبارًا من 1 جانفي 2024، لن يتمكن المستثمرون الأجانب الجدد. الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة مؤقت أو دائم في هولندا مقابل استثمار كبير في البلاد من القيام بذلك.

وبدلا من ذلك، سيتعين على أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا مقيمين في هولندا. اتباع إجراءات أخرى غير تلك المتعلقة بالاستثمار.

وفي حين أن البرنامج سينتهي في 1 جانفي 2024، فقد شددت السلطات على أنه لا يزال. بإمكان المستثمرين المؤهلين التقدم بطلب. للحصول على تصريح إقامة بموجب نظام التأشيرة الذهبية حتى 31 ديسمبر 2023.

أما بالنسبة لحاملي تصاريح الإقامة حاليا بموجب هذا المخطط. فقد أكدت السلطات أن تصاريحهم ستظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن حاملي تصريح الإقامة. الذي تم الحصول عليه بموجب نظام التأشيرة الذهبية سيتمكنون من تجديد وضعهم حتى بعد 1 جانفي 2024.