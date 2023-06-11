دولة أوروبية تمكنك من زيارتها بأكملها بتذكرة قطار واحدة

أدخلت جمهورية التشيك تذكرة قطار جديدة تتيح للمسافرين زيارة البلد بأكمله طوال الصيف دون الحاجة إلى شراء تذكرة أخرى.

وفقًا لتقرير موقع VisitCzechia، وهو موقع يروج للسياحة في البلاد. فإن القطار صالح للرحلات التي تبدأ من 1 جويلية من هذا العام حتى 31 أوت 2023.

في الوقت نفسه فهو مخصص بشكل أساسي للسياح الذين يعتزمون السفر بنشاط. إلى جمهورية التشيك بالقطار خلال فصل الصيف. ستبدأ مبيعات التذاكر للسياح في 15 جوان.

بالنسبة لسعر التذكرة، ستكون تكلفتها 1390 كرونة تشيكية لمدة سبعة أيام (حوالي 60 يورو). و 1990 كرونة تشيكية (حوالي 85 يورو) لمدة أربعة عشر يومًا.

وفي الوقت نفسه ، ستتراوح الأسعار المخفضة للأطفال حتى سن 18 عامًا والطلاب حتى سن 26 عامًا. وكبار السن بين 695 و 995 كرونة تشيكية (بين 30 و 42 يورو).

تتيح هذه التذكرة ، خلال فترة صلاحيتها ، للمسافرين استخدامها للصعود إلى جميع قطارات ČD دون قيود. والسفر بأي عدد من الكيلومترات. والنزول إلى أي مكان والصعود إلى أي اتصال منتظم أيضًا. ومع ذلك ، فقط في اتصالات SC Pendolino من الضروري للركاب إجراء الحجز.

علاوة على ذلك ، أعدت جمهورية التشيك عروضاً خاصة أخرى لهذا الصيف. مثل تذاكر مخفضة للمهرجانات الموسيقية في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.

يتم أيضًا إعداد خصومات الدخول لعملاء ČD في المهرجانات الأخرى والمباني التاريخية والمعارض السياحية وغير ذلك الكثير.

في السابق، أطلقت السلطات التشيكية تذكرة واحدة أخرى للسفر عبر السكك الحديدية من براغ إلى العديد من المدن الأوكرانية. بما في ذلك خاركيف وبولتافا وزابوريزهزهيا ودنيبرو.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتعاون مع شركة السكك الحديدية التشيكية RegioJet وشركة السكك الحديدية الأوكرانية Ukrzaliznytsia.

نتيجة لذلك ، يهدف هذا القرار إلى تمكين الزائرين من أوكرانيا من السفر من براغ إلى المدن المذكورة أعلاه بتذكرة واحدة. بغض النظر عن المواصلات والتحويلات.