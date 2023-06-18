دولة أوروبية تمنح الإقامة لمدة 90 يوما للراغبين في العمل

في خطوة مهمة تهدف إلى توسيع فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي. أصدر البرلمان المجري تشريعات تنشئ فئة جديدة من التوظيف للعمال الضيوف.

وفقًا للسلطات المجرية ، تمت الموافقة على قانون عمل الضيف الجديد بأغلبية 135 صوتًا مقابل 47 صوتًا. وامتناع عشرة عن التصويت.

كما توضح وزارة التجارة والصناعة في المجر أنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للعمال من دول المنطقة الاقتصادية غير الأوروبية. الإقامة بشكل قانوني في المجر لأكثر من 90 يومًا.

كما لوحظ أنه من أجل التأهل، يجب أن يمتلك هؤلاء العمال وثائق سفر صالحة. وإثبات قدرتهم على تغطية تكاليف معيشتهم، والحصول على مكان إقامة مؤكد ، والامتثال للمتطلبات الأمنية.

وفقًا لـ About Hungary، تماشيا مع القواعد الجديدة ، يمكن للعمال الضيوف البقاء في البلاد لمدة تصل إلى عامين. مع إمكانية تمديد إقامتهم لمدة عام.

في نهاية فترة الثلاث سنوات ، ستتاح الفرصة للعمال الضيوف لإعادة تقديم طلباتهم ومواصلة الإقامة في البلاد.

من المتوقع الآن أن تضع الحكومة المجرية لوائح مفصلة تتعلق بالعمال الضيوف ، بما في ذلك تحديد الحصص السنوية وكذلك تحديد قائمة البلدان التي يمكن لمواطنيها دخول المجر ضمن فئة التوظيف هذه.

كما يعزز التشريع الجديد المزيد من الشمولية في سوق العمل في المجر ويسهل التعاون الدولي.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة. لأنها ستجذب العمال المهرة من الخارج وتعزز التنوع الثقافي داخل القوى العاملة.

في وقت سابق من شهر ماي ، قال وزير الدولة المجري ، ساندور تشومبا. إنه سيتم قبول عدد كبير من العمال الأجانب فقط حسب الضرورة.