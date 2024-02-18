دولة أوروبية تمنح بطاقة دفع بقيمة 185 يورو للاجئين

بدأت مدينة هامبورغ بإصدار بطاقات فيزا النقدية للاجئين في البلاد، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بذلك.

وأوضحت السلطات الألمانية، لدى إعلانها عن الخبر، أن هامبورغ ستصدر هذه البطاقات في البداية للوافدين الجدد في مرافق الاستقبال.

وقد شددوا على أن هذا مشروع تجريبي، وإذا ثبت نجاحه، فسيتم تقديم هذه البطاقة في جميع أنحاء البلاد.

كما توضح دويتشه فيله، يحق لجميع اللاجئين الوافدين حديثاً إلى هامبورغ الحصول على هذه البطاقة الخاصة المعروفة باسم SocialCard.

وبما أنه سيتم إصدار هذه البطاقة للاجئين، فلن يضطروا بعد الآن إلى زيارة نقطة صرف أو سلطة عامة. مما يجعل العملية أقل عبئًا، وفي الوقت نفسه، أكثر كفاءة بالنسبة لهم.

وسيتم إصدار بطاقة الائتمان للبالغين فقط، وسيحصل كل شخص يحملها على رصيد قدره 185 يورو كل شهر. حيث يمكن استخدام هذه الأموال لدفع ثمن العناصر المطلوبة في الحياة اليومية.

أما بالنسبة لأطفال اللاجئين، فقد أكدت السلطات الألمانية أن مخصصاتهم ستضاف إلى بطاقات والديهم.

ومن خلال تقديم مثل هذه البطاقة التي تتضمن قدرًا معينًا من الائتمان للاجئين في البلاد. تريد ألمانيا التأكد من أن هذه المجموعة من الأشخاص غير قادرين على تحويل مستحقاتهم إلى أقاربهم في بلدانهم الأصلية.

ومن خلال هذه الخطوة، تريد ألمانيا أيضًا تخفيف العبء على السلطات المسؤولة عن توزيع المزايا على اللاجئين.

كما أثار السياسيون الألمان مسألة تحويل الفوائد، حيث قالوا إن البلاد بحاجة إلى وضع حد لمثل هذه الممارسة.

وبعد هذه الدعوات، قرر رؤساء وزراء الولاية في نوفمبر تقديم هذه البطاقة للاجئين.

وقد وافقت الولايات الفيدرالية الـ 16 على هذا الأمر، ومن المقرر أن تقدم قريبًا البطاقات بمعاييرها الخاصة.

وسيتمكن اللاجئون الذين حصلوا على هذه البطاقة من استخدامها في المتاجر. وكذلك لدى مقدمي الخدمات الذين يقبلون بالفعل الدفع بالبطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام SocialCard من خلال تطبيق الهاتف.

وسيتمكن حاملو البطاقة الاجتماعية من سحب ما يصل إلى 50 يورو شهريًا لأنفسهم و10 يورو لكل طفل.