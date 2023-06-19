دولة أوروبية تمنح 90 ألف دولار للأجانب للاستقرار في جزرها

على أمل إحياء مناطقها “الميتة” ، تقدم دولة أوروبية 90 ألف دولار. لمن يريدون العيش في إحدى جزرها ذات المناظر الخلابة.

تسعى أيرلندا، الواقعة في شمال غرب أوروبا، إلى جذب المهاجرين لإعادة إحياء شبكة جزرها المهجورة تقريبًا.

وتهدف المنحة المقدمة إلى تجديد المنازل الشاغرة لجعلها صالحة للسكن. فرصة كبيرة لاغتنامها للراغبين في الانتقال إلى أوروبا.

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية CNN ، أعلنت أيرلندا عن خطة لإعادة توطين عشرات الجزر قبالة ساحلها الغربي. بما في ذلك جزيرة Achill ، التي ظهرت مناظرها الطبيعية الآسرة في فيلم هوليوود “The Banshees of Inisherin”.

وبذلك تقدم الدولة منحة قدرها 84 ألف يورو ، أي ما يعادل 90 ألف دولار. لمن يرغب في الانتقال والعيش في منزل على إحدى هذه الجزر الهادئة. بعيدًا عن فوضى وضوضاء المدن الكبرى. يشمل هذا العرض أيضًا الجزر حيث اللغة الأيرلندية هي اللغة الحصرية المنطوقة.

وفقًا لموقع الحكومة الأيرلندية على الإنترنت ، هناك حوالي 30 جزيرة قبالة سواحل البلاد. وهي جزء لا يتجزأ من تراثها وثقافتها.

بالنسبة لسكان الجزر، تعتبر هذه الخطة ذات أهمية قصوى لضمان مستقبل مستدام لمجتمعاتهم. إن تنشيط هذه المجالات هو جزء من سياسة طويلة الأجل ، تستند إلى خمسة أهداف إستراتيجية رفيعة المستوى منها الزيادة السكانية، تنويع الاقتصاد. تحسين خدمات الصحة والرعاية، تمكين مجتمعات الجزر، بناء مستقبل مستدام.