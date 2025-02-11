دولة أوروبية توافق على 95% من طلبات التأشيرة

تتمتع النرويج بمعدل موافقة مرتفع على التأشيرة للمتقدمين التايلانديين. حيث تمت الموافقة على 95 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة في عام 2024.

وجاءت أغلبية طلبات التأشيرة إلى النرويج في عام 2024 من تايلاند.

وفقًا للبيانات التي كشف عنها مسؤول في UDI، الموقع الرسمي النرويجي للهجرة. فقد بلغ إجمالي عدد طلبات التأشيرة في عام 2024 30069. ولكن تمت الموافقة على 27576 منها، وفقًا لتقارير Schengen.News.

وتم تقديم معظم الطلبات من قبل المتقدمين من أربع دول أصلية - تايلاند والفلبين وإندونيسيا وفيتنام.

في المجمل، حصل المتقدمون من هذه البلدان الأربعة على 26454 تأشيرة. وهو ما يمثل 88 في المائة من جميع التأشيرات التي أصدرتها السلطات النرويجية في عام 2024.

كما تكشف البيانات، قدم التايلانديون 14259 طلب تأشيرة في عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المتقدمين التايلانديين، هناك أيضًا متقدمون من دول أخرى. يمكنهم تقديم طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بهم في مركز طلبات التأشيرة هذا. وبالتالي، لا يمكن أن يكون هؤلاء المتقدمون مواطنين تايلانديين فقط.

في عام 2024، انخفض معدل رفض طلبات تأشيرة شنغن المقدمة إلى القنصلية النرويجية. أو مركز الطلبات إلى خمسة في المائة، ليصل إلى معدل طبيعي. مماثل لمعدل ما قبل الوباء، بينما بلغ معدل الرفض الإجمالي لهذا المركز ثمانية في المائة.

لم يكن هناك سوى عدد قليل من المتقدمين الآخرين الذين كانت معدلات الموافقة عليهم أعلى من التايلانديين. الإندونيسيون (98 في المائة)، وجنوب إفريقيا (97 في المائة).