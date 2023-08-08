دولة أوروبية من المستبعد قبولها في منطقة شنغن

مع وجود حكومة انتقالية حتى نهاية هذا العام في هولندا. من غير المرجح أن يتم الانتهاء قريبًا من انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن.

وتم التوصل إلى هذه الاستنتاجات في تقرير حديث لـ Politico. حيث تشير نفس الملاحظات إلى أنه في سبتمبر من هذا العام. طُلب من البرلمان الهولندي إنشاء قائمة “بالقضايا الخلافية” التي لا يمكن للحكومة المؤقتة حلها.

ومع ذلك، في الوقت الحالي لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إدراج التوسع الإضافي لمنطقة شنغن. التي لا حدود لها في هذه القائمة.

وعارضت هولندا والنمسا عضوية بلغاريا في منطقة السفر بدون تأشيرة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام الماضي. بعد مخاوف الهجرة غير القانونية.

ومع ذلك ، أخبرت المفوضة الأوروبية للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك ، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، البرلمان الأوروبي مؤخرًا. أن المفوضية الأوروبية ، جنبًا إلى جنب مع الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. كثفوا جهودهم من أجل انضمام بلغاريا ورومانيا إلى يمكن الانتهاء من منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام.

وكرر Sinkevicius تعليقات المفوضية الأوروبية بأنه منذ عام 2011. استوفت بلغاريا ورومانيا جميع المتطلبات لتصبح جزءًا من منطقة شنغن.

واعتبر أن ضوابط الحدود بين رومانيا وبلغاريا من ناحية، وكذلك منطقة شنغن من ناحية أخرى. تسبب أعباء لا داعي لها ، مؤكدا أن استكمال الموافقة على انضمام كلا البلدين إلى منطقة شنغن أمر ملح.

في جويلية من هذا العام ، قال مجلس الوزراء البلغاري إنه تبنى برنامج حوكمة يعطي الأولوية لدولة البلقان في منطقة شنغن. بحلول نهاية هذا العام والانضمام إلى منطقة اليورو بحلول 1 جانفي 2025.

بالإضافة إلى ذلك ، يتكون البرنامج الذي تبنته حكومة بلغاريا أيضًا من أولويات أخرى لهذا البلد. للفترة من جوان 2023 حتى ديسمبر 2024.