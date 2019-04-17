دولة إفريقية تسعى لإنقاذ البشير بمنحه اللجوء السياسي

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، ، أن بلاده تفكر في منح اللجوء السياسي، للرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المطلوب للمحاكمة الجنائية الدولية.

وهذا في حالة تم طلب ذلك من أوغندا، حسب تصريح خص به الوزير هنري أوكيلو أوريم، وكالة “فرانس برس”.

وتأتي هذه المبادرة حسبه، نظرا لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام بين الحكومة الأوغندية و جنوب السودان المجاور.

حيث تعد أوغندا من بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير، ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رغم أن البشير يواجه تهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.

وأضاف أوكيلو أوريم أن “أوغندا تتابع من كثب تطورات الوضع في السودان، وتطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني”.