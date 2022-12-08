دولة جديدة تدخل منطقة شنغن

وافق الإتحاد الاوروبي اليوم على دخول كرواتيا إلى منطقة شنغن حيث لايوجد تفتيش علةى الحدود وذلك إعتبارا من الفاتح جانفي 2023 . ستتم إزالة القيود على التنقل عبر الحدود الجوية اعتباراً من 26 مارس 2023 وفقا للمجلس الأوروبي.

ووفقا للرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي عبر تغريدة عبر التويتر جاء في مضمونها منطقة شنغن تتوسع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. ومجلس وزراء الداخلية والعدل التابع للمجلس الأوروبي قبل كرواتيا عضواً اعتباراً من 1 جانفي 2023″.

ووافق اليوم وزراء داخلية الدول الاعضاء في الإتحاد الأوروبي على دخول كرواتيا إلى منطقة شنغن. وإعتبارا من أول جانفي المقبل سيتمكن المسافرين من التشيك أو من منطقة التنقل الحر السفر في منطقة شنغن دون تفتيش على الحدود.

وكشف المجلس الأوروبي في بيانه “اعتباراً من 1 جانفي 2023، ستتم إزالة القيود على تنقل الأفراد عبر الحدود البرية والبحرية بين كرواتيا والدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنغن”. وستتم إزالة القيود على التنقل عبر الحدود الجوية اعتباراً من 26 مارس 2023.