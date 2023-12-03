دولة جديدة تدرس إغلاق حدودها مع روسيا

قد تغلق إستونيا حدودها بالكامل مع روسيا في الأيام المقبلة، حيث دعا وزير خارجية البلاد. مارجوس تساهكنا، مواطنيها إلى عدم السفر عبر حدودها الشرقية مع روسيا.

وقال وزير خارجية إستونيا إن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إستونيا وفنلندا. بمثابة عملية هجوم هجينة تهدف إلى تقويض الأمن.

وفي إطار الجهود المبذولة لحماية البلاد بشكل أفضل، أعلنت فنلندا مؤخرًا. أنها قررت إغلاق نقطة عبور راجا-جوزيبي الحدودية مع روسيا. والتي كانت نقطة العبور الوحيدة المتاحة للحركة منذ 24 نوفمبر.

وقررت السلطات في فنلندا إغلاق نقاط العبور الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس لجميع الأشخاص في 24 نوفمبر. بينما سيظل الإجراء ساريًا حتى 23 ديسمبر من هذا العام.

علاوة على ذلك، قامت هلسنكي مؤخرًا بإغلاق نقاط عبور نويجاما، وفاليما، وإيماترا، بالإضافة إلى نيرالا.

وجاءت التغييرات الجديدة في وقت أغلقت فيه فنلندا جميع نقاط العبور الحدودية مع روسيا. باستثناء نقطة واحدة، نتيجة لزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين.

إلى ذلك، كشفت وكالة فرونتكس أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. تم تسجيل إجمالي 331 ألف و600 محاولة عبور غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة بنسبة 18 في المائة في عدد عمليات الكشف غير النظامية عبر الحدود. مقارنة ببيانات الفترة نفسها من العام الماضي.