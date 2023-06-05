دولة جديدة ستنضم إلى منطقة شنغن قريبا

قالت نائبة رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي، إيفلين ريجنر، إن بلغاريا قد أوفت بجميع معايير الانضمام إلى منطقة شنغن. وأنه لا يوجد أي سبب لتأخير عضويتها.

ووفقًا لها ، فإن بلغاريا “قامت بواجبها تجاه شنغن”، حيث قالت “لقد أنجزنا واجبنا تجاه شنغن. لقد استوفينا جميع المعايير، ولا يوجد سبب موضوعي واحد يعيق عضويتك هناك. يجب أن تكون بلغاريا جزءًا من شنغن. هذا كل شيء!”.

ويأتي بيان ريجنر بهذا الشأن على الرغم من قيام بلدها النمسا بمنع انضمامها.

وقالت إن قرار النمسا بالبقاء ضد توسع شنغن مع بلغاريا يعد خطوة سيئة. وشددت ريجنرز كذلك على أنها “محرجة” من الموقف الرسمي الذي تستمر النمسا في الحفاظ عليه.

“بلغاريا هي أيضًا جزء من عائلة شنغن ، بعد أن استوفت جميع معايير العضوية. أنا أراقب عن كثب متى ستصعد إلى شنغن ، وأشعر بالحرج الشديد من الموقف الرسمي لبلدي ، “شدد ريغنر.

بينما تستمر النمسا في الحفاظ على موقفها الرافض لتوسيع منطقة شنغن. حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي المجلس مؤخرًا على السماح لبلغاريا ورومانيا بالانضمام الكامل إلى شنغن.

وقالت المفوضية في وقت سابق في مايو إن المجلس يجب أن يسمح لبلغاريا ورومانيا بالانضمام إلى المنطقة هذا العام.

وقالت المفوضية في بيان صحفي: “تدعو المفوضية مرة أخرى المجلس إلى زيادة تعزيز الوحدة الأوروبية. والسماح لرومانيا وبلغاريا بالانضمام إلى شنغن بشكل كامل”. مشيرة إلى انضمام بلغاريا ورومانيا كأحد الأولويات القصوى.

بصرف النظر عن اللجنة ، دعا أعضاء البرلمان (MEPs) أيضًا إلى انضمام بلغاريا سريعًا إلى شنغن.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) إن على بلغاريا ورومانيا أن يبقيا سويًا في جهودهما للانضمام إلى المنطقة. وشددا على أنه من المهم للبلدين إعداد مبادرات مشتركة.

وقالت البرلمانية البلغارية إلهان كيوتشيوك إن بلغاريا ورومانيا تعتزمان عقد مؤتمرات في بلديهما. للتأكيد على أهمية انضمامهما في منطقة شنغن.