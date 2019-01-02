دولة عربية أخرى ستستضيف مباريات مونديال 2022 !!

أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، أن هنالك إمكانية إستضافة دولة خليجية لبعض مباريات مونديال 2022.
وجاءت تصريحات السويسري خلال مشاركته في المؤتمر الرياضي الدولي المقام بمدينة دي الإماراتية.
وقال إنفانتينو:”أعتقد أنه من الجيد وجود 48 فريقاً في كأس العالم، فلماذا لا نحاول ذلك قبل أربع سنوات”.
كما تحدث رئيس “الفيفا” عن إمكانية أن يستضيف جيران قطر من دول الخليج بعض مباريات كأس العالم 2022.
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": ندرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة إلى 48 منتخباً بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026 لزيادة العدد
#مؤتمر_دبي_الرياضي_الدولي_13#dubaiisc13
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— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 2, 2019
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