دولة عربية أخرى ستستضيف مباريات مونديال 2022 !!

أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، أن هنالك إمكانية إستضافة دولة خليجية لبعض مباريات مونديال 2022.

وجاءت تصريحات السويسري خلال مشاركته في المؤتمر الرياضي الدولي المقام بمدينة دي الإماراتية.

وقال إنفانتينو:”أعتقد أنه من الجيد وجود 48 فريقاً في كأس العالم، فلماذا لا نحاول ذلك قبل أربع سنوات”.

كما تحدث رئيس “الفيفا” عن إمكانية أن يستضيف جيران قطر من دول الخليج بعض مباريات كأس العالم 2022.