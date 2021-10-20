دولة عربية تحتل المرتبة الـ4 لأفضل مكان في العالم للعيش والعمل

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الرابعة في العالم في تصنيف الوجهة الأفضل للعيش والعمل، حيث قفزت 10 مراتب كاملة.

وجاءذلك، بفضل حملة تطعيم واسعة ضد كورونا واقتصاد منتعش يجذب العمالة الأجنبية.

وحسب التصنيف السنوي الصادر عن “HSBC Expat Explorer”، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأفضل دولة للعمل والعيش على مستوى العالم ، بينما احتلت أستراليا ونيوزيلندا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وحلت البحرين في المرتبة الثامنة، ونالت قطر العاشرة.

واستخلصت هذه النتائج من استطلاع آراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون في الخارج في 46 دولة، بين مارس وماي 2021.

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