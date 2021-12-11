دولة عربية ترصد أول إصابة بالمتحور أوميكرون

كشفت وزارة الصحة في البحرين، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر، بشخص قادم من خارج مملكة البحرين. كما أكدت الوزارة، على أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه “بعد القيام بعملية لتتبع أثر المخالطين، تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة داخل مملكة البحرين. كما تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة”.

وتابعت الوزارة، أن “جميع الجهات المعنية تقوم، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية، بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته”. مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين، بحسب مقتضيات المرحلة.

وشددت وزارة الصحة البحرينية على “ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية”.

كما دعت الوزارة، إلى “المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه”. مشيرة إلى أن التطعيمات تساهم بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس التاجي.

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فايزر: جرعة رابعة مطلوبة لمحاربة أوميكرون

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس كورونا المستجد قد تكون مطلوبة لمحاربة متحور أوميكرون.‏

وأورد ذات المسؤول، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة. لكن مع “أوميكرون” قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني”.

وأضاف بورلا: “أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة. مع أوميكرون نحتاج إلى الانتظار لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه. لا تزال هناك حاجة للمزيد من البيانات حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة”.

وجاءت تصريحات رئيس “فايزر” بعد أن صرحت شركته أن “3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة”.

وأصدرت شركة “فايزر”، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور “أوميكرون” مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.

كما شكك بعض الخبراء، في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد. مشيرين إلى أن شركات مثل “فايزر” لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات.

وأوضح الخبراء، أنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.

كما أن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لمحاربة المتحور الجديد.

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