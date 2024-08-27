دولة في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تجد فيها وظيفة بعد التخرج

في عام 2023، تم توظيف ما يقرب من 96 في المائة من الخريجين الجدد في مالطا. كما كشف المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

بالإضافة إلى ذلك، كان معدل توظيف الخريجين الجدد في مالطا هو الأعلى بين 22 دولة في الاتحاد الأوروبي. متجاوزًا متوسط ​​معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 83.5 في المائة.

هذا يعني أن الطلاب في هذا البلد أكثر عرضة لتأمين عرض عمل بعد التخرج.

بعد مالطا، كانت هولندا وأيسلندا وألمانيا والنمسا من بين الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. التي سجلت معدل توظيف ملحوظ للخريجين الجدد.

من ناحية أخرى، تم تسجيل أدنى معدلات التوظيف في إيطاليا (67.5 في المائة). واليونان (72.3 في المائة)، ورومانيا (74.8 في المائة)، وكرواتيا (78.2 في المائة)، وإسبانيا (78.7 في المائة).

ولاحظ يوروستات أن معدل التوظيف الإجمالي بين الخريجين الجدد في الاتحاد الأوروبي. قد ارتفع باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية، ليصل إلى ما يقرب من 84 في المائة في عام 2023.

في عام 2013، كان المعدل 74.3 في المائة وكان يرتفع بشكل مطرد منذ ذلك الحين. كان الاستثناء هو عام 2020 المتأثر بالجائحة (78.7 في المائة) عندما لوحظ انخفاض. بنسبة 2.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019 (81 في المائة).

أفضل 20 وظيفة مطلوبة لمن يبحثون عن عمل في مالطا

على الرغم من ارتفاع معدل توظيف الخريجين الجدد. لا تزال مالطا بحاجة إلى قوة عاملة إضافية لملء العديد من الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء أراضيها.

وقد يكون أحد الأسباب هو حجم سكان مالطا البالغ 542051 نسمة، وفقًا لتقديرات عام 2022.

وكشف تقرير يوروستات لعام 2023 عن النقص والفوائض أن مالطا تواجه نقصًا في 20 مهنة في مختلف الصناعات. بما في ذلك التصنيع والبناء والرعاية الصحية وخدمة الطعام والضيافة والأعمال والإدارة والنقل.

وفقًا للتقرير المذكور أعلاه، فإن بعض المهنيين الذين يواجهون نقصًا في العمالة في مالطا يشملون:

-موزعو الطرود وحاملو الأمتعة

-عمال التصنيع غير المصنفين في مكان آخر

-عمال البناء وعمال النظافة والمساعدون في المكاتب والفنادق والمؤسسات الأخرى

-سائقو السيارات وسيارات الأجرة والشاحنات الصغيرة

-حراس الأمن

-مساعدو الرعاية الصحية

-عمال رعاية الأطفال

-مساعدو مبيعات المتاجر

-موظفو المحاسبة والمحاسبة

-موظفو معلومات مركز الاتصال

-وكلاء المراهنات والموزعون والعاملون في الألعاب ذات الصلة

-موظفو المكاتب العامة

-الطهاة

-السكرتيرات الإداريات والتنفيذيات

-مشرفو المكاتب

-مديرو الخدمات التجارية والإدارة غير المصنفين في مكان آخر

-المديرون الإداريون والرؤساء التنفيذيون

مالطا تهدف إلى جذب العمال ذوي المهارات العالية وسط نقص العمالة

نظرًا للنقص وحجم سكانها، تتطلع مالطا إلى جذب العمال ذوي المهارات العالية، على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، أطلقت مالطا مبادرة التوظيف المتخصصة (SEI)، وهي بديل للمواطنين ذوي المهارات العالية. من الدول الثالثة غير المؤهلين لمبادرة الموظفين الرئيسيين. ولكن لديهم المهارات الأكاديمية أو الفنية ذات الصلة بالوظيفة المعروضة في مالطا.

وفقًا لوكالة Identita، وهي وكالة تابعة للحكومة المالطية، فإن مواطني الدول الثالثة فقط. الذين وقعوا عقد عمل مع شركة مسجلة في مالطا يحق لهم التقدم بموجب هذا المخطط.