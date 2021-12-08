دولتان تتخليان عن استخدام الدولار

كشفت شركة حكومية روسية الثلاثاء، عن قرار بين موسكو ونيودلهي بعقد صفقة عسكرية تتجنب استخدام الدولار الأمريكي.

كشف ألكسندر ميخيف مدير عام شركة “روس أوبورون اكسبورت” الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية. أن روسيا والهند تخلتا عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة.

وذكر ميخيف، للصحفيين في الهند أمس الثلاثاء، أن الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية.

وأضاف ميخيف: “وفقا للتقليد المتبع سنواصل حساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار وذلك لتسهيل عمليات الحساب”.

لكن في العمل الحقيقي، تخلت شركة روس أوبورون اكسبورت بنسبة 100٪ تقريبا عن استخدام العملة الأمريكية. بالنسبة للهند، تتم جميع الحسابات المالية المتبادلة بالروبل والروبية.

وتابع المدير العام القول: “بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم بنشاط اتفاقات التغويض Offset agreement. والتي توجد أيضا في وثائق العقود الموقعة اليوم. هذه ممارسة حديثة طبيعية معتادة، وهي من الاتجاهات السائدة في السوق العالمية”.

ووفقا له، مع استخدام مثل هذا النهج، “لا نواجه مخاطر التأخير في المدفوعات، عند تنفيذنا بشكل دقيق التزاماتنا حسب العقد أمام شركائنا”.

ويؤكد ميخيف أن هذه ممارسة حديثة طبيعية معتادة، وهي من الاتجاهات السائدة في السوق العالمية. ومع استخدام هذا النهج –يضيف- “لا نواجه مخاطر التأخير في المدفوعات، عند تنفيذنا بشكل دقيق التزاماتنا حسب العقد أمام شركائنا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقداً أمس في العاصمة الهندية نيودلهي مباحثات.

وأكدا في ختامها تمسك بلديهما بالشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما، مشددين على أن هذه العلاقة بين روسيا والهند كقوتين رئيسيتين. ذات مسؤولية مشتركة لا تزال الدعامة الأساسية للسلام والاستقرار العالمي.

وورد في بيان مشترك نشر على موقع الكرملين في أعقاب قمة الزعيمين في نيودلهي. أن الجانبين أعربا عن تمسك البلدين بالشراكة الاستراتيجية المميز في شتى المجالات. مشيرين إلى أن العلاقات الروسية الهندية تبقى “سندا للسلام والاستقرار في العالم”.