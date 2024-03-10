دولتان جديدتان تنطلقان في إصدار تأشيرات شنغن 1 أفريل المقبل

اعتبارًا من 1 أفريل المقبل، ستبدأ بلغاريا ورومانيا في إصدار تأشيرات شنغن C التي تسمح بالدخول والإقامة في منطقة شنغن. لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

التأشيرات الوطنية قصيرة الأجل الصادرة قبل 31 مارس من قبل رومانيا وبلغاريا لا تؤهلك للسفر في جميع أنحاء منطقة شنغن. فقط في البلدين بالإضافة إلى قبرص.

وسيظل هذا هو الحال بالنسبة للتأشيرات الصادرة قبل 31 مارس، ولكن ليس بالنسبة للتأشيرات الصادرة بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن تصاريح الإقامة وتأشيرات D طويلة الأجل الصادرة عن السلطات في هذين البلدين قبل 31 مارس. تمنحهم حقوق حرية الحركة في منطقة شنغن طالما أن التصاريح صالحة.

ويتم احتساب وقت الإقامة في هذين البلدين ضمن إجمالي الإقامة في منطقة شنغن.

في جانفي من هذا العام، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. لإذاعة RFE/RL إنه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، سيعتبر مواطنو الدول الثالثة. الذين لا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي الوقت الذي يقضونه في هذين البلدين بمثابة وقت تم قضاؤه، بمنطقة شنغن.

وقال هيبر إن الوقت الذي يقضيه في صوفيا وبوخارست سيتم احتسابه. ضمن إجمالي فترة الإقامة في منطقة شنغن. والتي لا يمكن أن تزيد عن 90 يومًا في 180 يومًا.