دولتان جديدتان ستنضمان إلى منطقة شنغن أكتوبر المقبل

قد تصبح بلغاريا ورومانيا قريبًا أحدث الأعضاء في منطقة شنغن بعد، وفقًا لتقرير Euractiv. حيث سيتم قبول دولتي البلقان في شنغن على مرحلتين اعتبارًا من أكتوبر هذا العام.

وفقًا لـ Euractiv، سيتم رفع الضوابط الحدودية في المطارات في أكتوبر. بينما اعتبارًا من جانفي 2024 ، لن يتم الاحتفاظ بالضوابط الأرضية في مكانها.

ويشير التقرير إلى أنه بناءً على مصادر بلغارية، تستعد بروكسل لإدراج كلا الدولتين في المنطقة التي لا حدود لها. في أكتوبر من هذا العام إذا أظهروا استعدادًا لمواصلة الإصلاحات.

“وفقًا للنشر ، تمت إزالة أكبر عقبة أمام عضوية شنغن – اعتراضات هولندا. التي استخدمت حق النقض ضد الانضمام لسنوات ،” حسب زعم Euractiv.

في ديسمبر من العام الماضي ، أيد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن. لكن النمسا وهولندا صوتتا ضد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى هذه المنطقة الخالية من السفر. مشيرين إلى مخاوف الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في ذلك الوقت، “ليس من الصواب توسيع نظام لا يعمل. في العديد من الأماكن في هذا الوقت”.

في ماي من هذا العام ، حثت المفوضية الأوروبية المجلس على السماح. لكل من دول البلقان هذه بأن تصبح أعضاء في منطقة شنغن هذا العام.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس وزراء بلغاريا، نيكولاي دينكوف. إن حكومته ستواصل عملها حتى يمكن الانتهاء من العملية المطلوبة بنهاية هذا العام.

وأكد دينكوف أن حكومته ستعمل على إجراء تغييرات منهجية فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود ، من بين أمور أخرى.

وقال إنه سيبدأ “حملة ضد المعلومات المضللة حول اعتماد بلغاريا لليورو”.

وشددت رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي ، روبرتا ميتسولا، على رغبتها في إقناع السلطات في النمسا بالتوسع الإضافي في منطقة شنغن.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أعربت ميتسولا عن أملها في أن يتم التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن اللجوء.