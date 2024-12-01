دولتان جديدتان في منطقة شنغن جانفي القادم

من المرتقب أن تنضم رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن بشكل كامل اعتباراً من يناير 2025. بعد سنوات من الانتظار والمفاوضات منذ انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. هذا التطور يعد خطوة محورية لتعزيز حرية التنقل في أوروبا.

ورغم إزالة عمليات التفتيش الجوية والبحرية في مارس 2023، إلا أن اعتراضات النمسا على الحدود البرية أخرت الانضمام الكامل. وأفضى اجتماع دبلوماسي في بودابست جمع وزراء داخلية النمسا وبلغاريا والمجر ورومانيا، إلى اتفاق يمهد لاعتماد القرار النهائي في ديسمبر 2024 . من قبل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي. وتتضمن منطقة شنغن حالياً 29 دولة، بينها 23 من دول الاتحاد الأوروبي و4 دول غير أعضاء. وستصبح أكثر اتساعاً بانضمام الدولتين الجديدتين.

ويتوقع أن يعزز هذا القرار السياحة، ويسهل التجارة والتنقل، مع تخصيص حرس حدود إضافيين لمعالجة المخاوف الأمنية. خاصة على الحدود البلغارية التركية.

كما أثنى على القرار كبار المسؤولين الأوروبيين، الذين وصفوه بأنه لحظة تاريخية تعزز وحدة أوروبا.

وسيتيح هذا التطور للمسافرين، بما فيهم حملة تأشيرات شنغن، التنقل بحرية أكبر. مما يدعم السياحة و ينعش اقتصادات رومانيا وبلغاريا.

و يمثل انضمام رومانيا وبلغاريا إنجازاً بارزاً للاتحاد الأوروبي ويعزز الترابط الأوروبي. كما يوفر فرصاً موسعة للمسافرين لاستكشاف تراث و ثقافة هاتين الدولتين بسهولة وسلاسة.