دولتان ستدخلان رسميا منطقة شنغن نهاية 2023

دعا أعضاء البرلمان (MEPs) مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. بحلول نهاية هذا العام.

وقال نفس الشيء أن المجلس يجب أن يعطي الأولوية لتوسيع منطقة شنغن الخالية من التأشيرات في عام 2023. بحجة أن منطقة أكبر بدون ضوابط على الحدود ستجعل الكتلة أقوى.

وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المجلس التصويت لصالح قبول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن بحلول نهاية عام 2023. بشرط أن يكون البلدان قد استوفيا المتطلبات اللازمة، في قرار تم تبنيه اليوم الثلاثاء. بأغلبية 25 صوتًا و لا. التصويت ضد أو الممتنع.

كما أعربوا عن أسفهم لقرار المجلس في ديسمبر 2022 برفض انضمام كلا البلدين. قائلين إنه لم يتم تقديم أي مبرر قانوني يتعلق بالمعايير.

وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي ، فإن حقيقة أن رومانيا وبلغاريا لا تزالان خارج منطقة السفر بدون تأشيرة. يمثل صعوبات مجتمعية واقتصادية للسكان والشركات في البلدين.

علاوة على ذلك ، قال أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إن مواطني رومانيا وبلغاريا يتعرضون للتمييز. لأنهم يواجهون تأخيرات وتكاليف إضافية وصعوبات بيروقراطية عند السفر إلى الخارج. أو القيام بأعمال تجارية مقارنة بنظرائهم في منطقة شنغن.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فترات الانتظار الطويلة عند عبور الحدود. وأشاروا إلى أن التأخيرات التي يواجهها مواطنو رومانيا وبلغاريا يمكن أن تستمر لأيام مقارنة. بحوالي عشر دقائق في حالة عدم وجود ضوابط داخلية على الحدود.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن “مواجهة الرومانيين والبلغاريين يمكن أن تستمر من بضع ساعات إلى أيام. – مقارنة بـ 10 دقائق بدون ضوابط حدودية داخلية – مما يؤدي أيضًا إلى تفاقم ظروف عمل سائقي الشاحنات”.

