دولتان عربيتان تحتفلان بعيد الأضحى يوم الإثنين

أعلنت 20 دولة، أن أول أيام عيد الأضحى لهذا العام، سيكون يوم الأحد 11 أوت الجاري، فيما ستحتفل دولتان بأول أيام العيد، الإثنين 12 أوت.

وشملت الدول التي ستحتفل بالعيد الأضحى، الأحد 11 أوت، كل من السعودية، والجزائر والإمارات، ومصر، وتونس وليبيا.

بالإضافة إلى الأردن والبحرين واليمن وسوريا، والسودان والعراق وفلسطين، والكويت وموريطانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر.

بينما ستحتفل كل من المغرب وسلطنة عمان، بعيد الأضحى لهذا العام، يوم الإثنين، 12 أوت.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، “محمد عودة”، وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس، بأن جميع الدول الإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد الإحتفال بعيد الأضحى، بسبب الحج، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأكد ذات المتحدث، أن الحج شيء والعيد شيء آخر، فالدول الإسلامية تحدد متى يكون عيد الأضحى على أرضها، بناء على رؤية الهلال عندهم.

وأعلنت السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأن يوم الأحد 11 أوت، أول أيام عيد الأضحى المبارك.