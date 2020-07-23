دولتان عربيتان في صدارة أكبر بؤر كورونا

تتصدر دولتان عربيتان، قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس، هاتين الدولتين هما قطر والبحرين.

وسجلت قطر حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

بينما سجلت البحرين، 37637 إصابة، منها 130 حالة وفاة، ويبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة.

وانطلاقا من هذه الأرقام، تتجاوز نسبة الإصابات من إجمالي عدد السكان في قطر والبحرين 3.85 بالمائة و2.35 بالمائة على التوالي.

وتؤكد الإحصاءات، حسب “أسوشيتد برس”، أن نحو 30 بالمائة من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18 بالمائة من نيبال و14 بالمائة من بنغلاديش.

وأشارت التقارير، إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين بكورونا في الدولتين الخليجيتين لا تزال عند مستوى منخفض نسبيا، أي 0.15 بالمائة في قطر و 0.34 بالمائة في البحرين.