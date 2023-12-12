دولتشي آند غابانا وبياليتي يكشفان النقاب عن ماكينة صنع القهوة المطلية بالذهب!

بعد أن اعتادتا على التعاون الجريء الذي يسلط الضوء على خبرتهما المشتركة. تكشف علامة الأزياء Dolce&Gabbana ودار Bialetti الإيطالية. عن ابتكار جديد تمامًا مطلي بالذهب عيار 24 قيراطًا. هذه القطعة الحصرية مخصصة لهواة الجمع الأكثر تطلبًا.

بعد التواصل بشكل خاص عبر ماكينة صنع القهوة Sicilian Moka Express Chariot. قامت دولتشي آند غابانا وبياليتي بإحياء رؤيتهما التعاونية. من خلال ابتكار جديد تمامًا. ركز على ماكينة صنع القهوة موكا أورو، المطلية بالذهب عيار 24 قيراط. والتي ستحظى بالكثير من الاهتمام.

رؤية جديدة لفن الحياة الإيطالي

تواصل دار الأزياء Dolce & Gabbana وأخصائي القهوة الإيطالية .Bialetti الاحتفال بخبرتهما معًا من خلال الكشف. عن ماكينة صنع القهوة الجديدة المسماة Moka Oro والمطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا.

تبهرنا هذه التحفة الفنية اليومية، بسطحها الذهبي الدقيق وأوجهها المقطوعة وتفاصيلها فائقة الفخامة. والتي تعيد النظر في النموذج التقليدي المستخدم في العديد من المنازل عبر جبال الألب.

من المقبض إلى الشعار المنقوش بدقة، بما في ذلك العلبة الفاخرة على شكل صندوق. تحتوي ماكينة صنع القهوة Moka Oro الجديدة من Dolce&Gabbana و.Bialetti على آلية من الألومنيوم، وفية لتقاليد آلات صنع القهوة الإيطالية.

في الواقع، تعتبر هذه القطعة الخاصة بهواة الجمع مجرد قطعة تصميمية، تجسّد الفخامة والجماليات المشتركة بين كلا الدارين. جريئة وفاخرة ولا تزال إيطالية للغاية.