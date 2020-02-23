“دولور”:”العمل الذي يقوم به بلماضي مع الخضر جُنون”

آشاد النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” بالناخب الوطني “جمال بلماضي” واصفا إياه بالمدرب الإستثنائي.

مُهاجم فريق مونبولييه الفرنسي قال في تصريحات صُحفية لوسائل إعلام فرنسية:”في المنتخب الوطني الجزائري لدينا مُدرب استثنائي وغير عادي”.

“الغجري” ذهب الى أبعد من ذلك عندما وصف العمل الذي يقوم به “بلماضي” مع الخضر بالجنون:”لقد قام بعمل مجنون منذ قدومه إلى المنتخب”.

@AndyDelort9 invité de DL1

"Avec l'Algérie nous avons un coach extraordinaire ! Il a fait un travail de malade !" @DZfoot @fennecfootball — Florian Genton (@Florian_genton) February 23, 2020

Avec l’Algérie nous avons un coach extraordinaire ! Il a fait un travail de malade !”