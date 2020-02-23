“دولور”:”العمل الذي يقوم به بلماضي مع الخضر جُنون”

الرياضة
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“دولور”:”العمل الذي يقوم به بلماضي مع الخضر جُنون” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” بالناخب الوطني “جمال بلماضي” واصفا إياه بالمدرب الإستثنائي.

مُهاجم فريق مونبولييه الفرنسي قال في تصريحات صُحفية لوسائل إعلام فرنسية:”في المنتخب الوطني الجزائري لدينا مُدرب استثنائي وغير عادي”.

“الغجري” ذهب الى أبعد من ذلك عندما وصف العمل الذي يقوم به “بلماضي” مع الخضر بالجنون:”لقد قام بعمل مجنون منذ قدومه إلى المنتخب”.

Avec l’Algérie nous avons un coach extraordinaire ! Il a fait un travail de malade !”


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