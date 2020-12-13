دولور: “أريد قيادة الفريق للمشاركة في منافسة قارية”

الرياضة
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دولور: “أريد قيادة الفريق للمشاركة في منافسة قارية”
بقلم أمير بهلول

أكد “أندي دولور”، قائد “مونبوليي”، أن الهدف الرئيسي لفريقه هو احتلال أحد المراكز المؤهلة للمنافسة القارية الموسم المقبل.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “هذا الموسم ليس كسابقيه فنحن نستمتع كثيرا كفريق”.

وأضاف: “نلعب جيدا كفريق ونحصد النقاط داخل وخارج الديار عكس الموسم الماضي”.

وتابع: “في كل مرة نكون على بعد خطوة فقط من التأهل للمشاركة في منافسة قارية، أعتقد أنه يتعين علينا احتلال أحد المراكز المؤهلة هذا الموسم”.

وختم كلامه: “نقترب من إنهاء المرحلة الأولى من الموسم وعلينا المواصلة بهذا النسق”.


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