دولور: “أريد قيادة الفريق للمشاركة في منافسة قارية”

أكد “أندي دولور”، قائد “مونبوليي”، أن الهدف الرئيسي لفريقه هو احتلال أحد المراكز المؤهلة للمنافسة القارية الموسم المقبل.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “هذا الموسم ليس كسابقيه فنحن نستمتع كثيرا كفريق”.

وأضاف: “نلعب جيدا كفريق ونحصد النقاط داخل وخارج الديار عكس الموسم الماضي”.

وتابع: “في كل مرة نكون على بعد خطوة فقط من التأهل للمشاركة في منافسة قارية، أعتقد أنه يتعين علينا احتلال أحد المراكز المؤهلة هذا الموسم”.

وختم كلامه: “نقترب من إنهاء المرحلة الأولى من الموسم وعلينا المواصلة بهذا النسق”.