دولور :”أعيش سيناريو خياليا وهذا ما أتمناه لبن ناصر”

الرياضة
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دولور :”أعيش سيناريو خياليا وهذا ما أتمناه لبن ناصر”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح الدولي الجزائري “أندي دولور” بأنه سعيد بالمُستوى الذي قدمه خلال مُشاركته بصفة أساسية خلال المواجهة الأخيرة أمام تنزانيا.

وقال :”أنا أعيش أجواء رائعة، وأتلقى كل الدعم والمُساندة من طرف الجماهير الجزائرية، وأنا في قمة السعادة”.

وواصل :”لم أكن أتصور أن اعيش هذا السيناريو الخيالي، وأتمنى أواصل على هذا المنوال في قادم المُباريات”

وختم تصريحاته بالإشادة بمُستوى الصاعد، إسماعيل بن ناصر والذي أختير كأفضل لاعبي الدور الأول في الكان 2019.

قائلا :”إنه عنصر رائع، وأتمنى أن يتمكن من المواصلة على هذا النحو ويتحصل على لقب أفضل لاعب في الدورة”.


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