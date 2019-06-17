دولور: “أنا أسعد رجل في العالم”

أبدى نجم الخضر “أندي دولور” سعادته الكبيرة بالهدف الذي سجله أمس الأحد أمام منتخب “مالي” في آخر المباريات التحضيرية قبل بداية كأس إفريقيا.

وقال “دولور” في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ما أعيشه أمر لا يصدق، أسبوع من قبل كنت في عطلة مع أبنائي وكنت سعيدا واليوم أسجل هدفا لمنتخب بلادي، أنا أسعد رجل في العالم”.

وأضاف: “أنا فخور لنفسي ولعائلتي وأن تسجل هدف الفوز في أول مباراة لك سيبقى راسخا في ذهني”.

وتابع: “علي أن أستمتع بهذه اللحظة قبل دخول غمار البطولة القارية، كنت أريد الدخول والقتال على كل كرة وسجلت هدفا”.