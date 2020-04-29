دولور: “إلغاء الدوري الفرنسي هو أفضل حل للجميع” !

أبدى “أندي دولور”، نجم “مونبوليي” الفرنسي، عن دعمه لقرار إلغاء “الليغ 1” بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال “دولور” في تصريحات لـ “RMC”: “أظن أن هذا القرار منطقي، وهو أفضل حل”.

وأضاف: “لا تزال هناك حالات جديدة، ومن الواضح أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا على الجميغ”.

وتابع: “بالنسبة لي، لم يكن بإمكاننا مواصلة اللعب في مثل هذه الظروف وليس من أجلنا فقط بل حتى من أجل عائلاتنا والمقربين منا”.

وختم كلامه: “أعتقد أنه يتعين الاعتماد على الترتيب الحالي إلى غاية الجولة 27 (يضحك) وهذا ما يضعنا في مركز مؤهل للدوري الأوروبي”.