دولور :”الإنتقادات لا تهمني”

الرياضة
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دولور :”الإنتقادات لا تهمني”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، أندي دولور، بأنه لا يتأثر تماما بالإنتقادات التي يتعرض لها في بعض الأحيان، عندما يُحقق ناديه مونبوليي، نتائج غير إيجابية.

وأوضح “بوزلوف” في تصريحات لـ”نيو برود 34″، بأنه يركز على مُستوياته فوق أرضية الميدان لا غير، ولا يهتم بأي شيء.

وقال :”في بعض الأحيان، أوصف بأنني مُهاجم كبير، وعندما تكون النتائج سيئة، أصبح وأنا زملائي متواضعين”.

وواصل :”الأنصار هكذا، وأنا أتفهم موقفهم، ومن جهتي لا أهتم بما يُقال عني، وأركز على تقديم أفضل مُستوى ممكن”.

ويُقدم صاحب القذفات الصاروخية، عروضا قوية منذ بداية المسوم الجاري، بتسجيله لثمانية أهداف وتقديمه لسبع تمريرات حاسمة.


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