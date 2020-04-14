دولور: “التتويج بكأس إفريقيا كان حكاية خرافية” !

عاد “أندي دولور” للحديث عن الاتصال الذي غير كل شيء بالنسبة له، وجعله يعيش حلما جميلا على حد تعبيره.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: كنت على شاطئ البحر بمدينة أجاكسيو حينها رن هاتفي وأدركت أنه اتصال من الاتحاد الجزائري، قال لي المتحدث سلام أندي هناك شخصًا يود التحدث إليك”.

وأضاف “كان هذا الشخص هو المدرب جمال بلماضي، الذي قال لي ماذا تفعل، قلت لا شيء أنا على الشاطئ، ثم قال لي عليك أن تسافر غدًا، أجبته إلى أين، قال لي، عليك أن تلتحق بنا في الدوحة”.

وتابع: “عدت إلى عائلتي، وقلت لهم وأنا أرتجف لقد اتصلوا بي سأغادر غدًا. والد زوجتي لم يصدق الخبر؛ لأنه يعرف أنني أمزح كثيرًا، لكنني أكدت أن الأمر جدي، وسأسافر غدًا، بعدها غادرنا الشاطئ”.

وأردف قائلا: “أخبرت زوجتي وكل عائلتي بالأمر، لم أنم الليلة، كان شيئًا رائعًا ولم أغمض عيناي خوفا من أن أتأخر على موعدد الرحلة، وصلت إلى المطار ساعتين قبل موعد الإقلاع”.

في حين ختم كلامه: “عندما أتخيل ما وراء كل هذه الأحداث، والفوز بأمم أفريقيا، الأمر أشبه بحكاية خرافية”.