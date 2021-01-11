دولور: “الجمهور الجزائري فريد من نوعه وغيّر حياتي للأفضل”

أشاد “أندي دولور” بالجمهور الجزائري مؤكدا أنه فريد من نوعه، كما أكد أنه يريد اللعب للخضر لأطول وقت ممكن.

وقال “دولور” خلال نزوله ضيفا على قناة “تيلي فوت” الفرنسية: “الجمهور الجزائري ساندني منذ الوهلة الأولى”.

وأضاف: “سواء في الشارع أو في مواقع التواصل الإجتماعي يدعمونني وهذا الأمر غيّر حياتي”.

وتابع: “التتويج بالكان واللعب للمنتخب الجزائري غيّر في الكثير وأريد اللعب في المنتخب لأطول وقت ممكن”.

وختم كلامه: “لحظة عودتنا للجزائر ونحن متوجين بكأس إفريقيا هي أفضل لحظة لقد شاهدت صورا لم اشاهدها في حياتي”.