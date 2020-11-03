دولور.. القائد الحقيقي لـ “مونبوليي”

الرياضة
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دولور.. القائد الحقيقي لـ “مونبوليي”
بقلم أمير بهلول

أشادت المواقع الرياضية الفرنسية بالنجم الجزائري “أندي دولور”، الذي ساهم في عودة “مونبوليي” إلى سكة الإنتصارات.

وكان “دولور” قد تحدث مطولا مع زملائه طوال الأسبوع فكان القائد داخل وخارج الميدان.

وصرح النجم الجزائري قائلا: “لم اقل شيئا استثنائيا أو خارق للعادة في غرف الملابس، كل ما في الأمر أنني طالبت الجميع بالإتحاد”.

وأضاف: “قلت لهم أنه يجب علينا أن نجد تلك الوحدة التي كنا عليها في بداية الموسم حتى نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية”.

وتابع: “عندما نكون متحدين فيما بيننا يمكننا أن نحقق الكثير وهذا ما علينا القيام به مستقبلا”.

في حين ختم كلامه: “الفوز أمام سانت إيتيان منحنا طاقة إيجابية علينا استغلالها في قادم المواعيد”.


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