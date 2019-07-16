“دولور” جزائري 100% ويُظهر ذلك بفيديو من مقر الخضر!

أظهر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني “أندي دولور” مرة أخرى بأنه جزائري “100%”، وبأنه إندمج سريعا مع تشكيلة مُحاربي الصحراء.

وقام هداف نادي “مونبوليي” بإستغلال حفل الشواء الأخير بفندق “كامبينسكي” بالقاهرة، ليُردد أغنية “ماما أفريكا” الناجحة بشكل كبير في الجزائر.

وتؤكد كل المُعطيات الواردة من أرض الكنانة بأن “الغجري”، ولم لا يعرفه يُخيل له بأنه متواجد مع الأفناك منذ سنوات.

يُذكر بأن الكثير من الأصوات شككت في إنتماء رأس الحربة لبلاد الشهداء، بعد أن ظهر على الساحة دون سابق إنذار.

وعرف صاحب القذفات الصاروخية كيفية الرد على كل هذا على طريقته الخاصة، عندما فاجأ الجميع بعقلية “جزائرية” منذ أول يوم.

يُشار بأن صاحب الـ27 عاما يُشارك بإنتظام كبديل منذ إنطلاق “الكان 2019″، ويُقدم مُستويات مُقنعة مُقارنة بالوقت القليل الذي لعبه.