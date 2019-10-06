دولور :”خاب أملي بسبب المنتخب الوطني”

الرياضة
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دولور :”خاب أملي بسبب المنتخب الوطني”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري أندي دولور عن حسرته بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة مونبوليي، والتي ستُجبره على تضييع تربص الخضر.

وصرّح الغجري خلال المنطقة المُختلطة التي تلت المواجهة أمام موناكو :”لقد خاب أملي، بسبب المنتخب الوطني، لأننا سنلعب في فرنسا”.

وأضاف :”لقد كنت راغبا في المُشاركة خلال هذا الموعد، وأنا مُشمئز لأني لن أكون قادرا على التواجد في التربص”.

وواصل :”سأقوم بإجراء فحوصات طبية هذا الإثنين، لمعرفة نوعية الإصابة، لأني شعرت بشد عضلي”.

وختم :”هذا الشد حرمني من الإحتفال بهدفي، وأنا أحب الإحتفال بأهدافي”.


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