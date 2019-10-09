دولور :”سأظهر لكم بأني مُحارب”

أوضح الدولي الجزائري أندي دولور، بأنه سيتحدى الإصابة التي تعرض لها بداية هذا الأسبوع رفقة ناديه مونبوليي خلال مواجهة موناكو.

وصرّح مُهاجم المنتخب الوطني لجريدة “ميدي ليبر” قائلا :”سأظهر بأني مُحارب، وسأكون جاهزا للتنقل الذي ينتظرنا الى رامس بعد أسبوعين”.

ويُعاني الغجري من تمدد عضلي على مُستوى الفخذ، أجبره على مُغادرة الملعب وعدم إكمال لقاء الجولة الماضية من الليغ 1.

يُذكر في الأخير بأن صاحب الـ28 عاما، ضيع فُرصة التواجد مع الخضر خلال التربص الجاري حاليا بمركز سيدي موسى.

وكان من المُفترض أن ينال فُرصته للمُشاركة بصفة أساسية، وفقا لما أكده بلماضي، لتأتي الإصابة وتُخلط حساباته.