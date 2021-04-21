دولور سعيد بانتصار جماهير كرة القدم على “السوبرليغ” !

أبدى النجم الجزائري “أندي دولور” عن سعادته الكبيرة بتجميد مشروع “السوبر ليغ” مؤكدا أن كرة القدم هي التي انتصرت.

ونشر دولور تغريدة في التويتر جاء فيها: “برافو كاني (الفريق الذي واجهه في ربع نهائي كأس فرنسا)، لديكم مدرب رائع ومجموعة رائعة”.

وأضاف: “تحيا كرة القدم وتحيا خروج السوبر ليغ”.

يذكر أن “دولور” كان قد صرح في وقت سابق أن “الثروة لا تكفي لتحقيق السعادة” في إشارة للأندية الكبيرة التي أرادت فرض منطقها.