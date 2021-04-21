دولور سعيد بانتصار جماهير كرة القدم على “السوبرليغ” !

أبدى النجم الجزائري “أندي دولور” عن سعادته الكبيرة بتجميد مشروع “السوبر ليغ” مؤكدا أن كرة القدم هي التي انتصرت.
ونشر دولور تغريدة في التويتر جاء فيها: “برافو كاني (الفريق الذي واجهه في ربع نهائي كأس فرنسا)، لديكم مدرب رائع ومجموعة رائعة”.
وأضاف: “تحيا كرة القدم وتحيا خروج السوبر ليغ”.
يذكر أن “دولور” كان قد صرح في وقت سابق أن “الثروة لا تكفي لتحقيق السعادة” في إشارة للأندية الكبيرة التي أرادت فرض منطقها.
Bravo au @canetRFC, vous avez un super coach, un super groupe 🙏
Vive le football et vive la #SuperLeagueOut 😘 #CRFCMHSC
— Andy Delort (@AndyDelort9) April 20, 2021
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