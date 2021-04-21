دولور سعيد بانتصار جماهير كرة القدم على “السوبرليغ” !

الرياضة
  • -
  • 0
دولور سعيد بانتصار جماهير كرة القدم على “السوبرليغ” !
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “أندي دولور” عن سعادته الكبيرة بتجميد مشروع “السوبر ليغ” مؤكدا أن كرة القدم هي التي انتصرت.

ونشر دولور تغريدة في التويتر جاء فيها: “برافو كاني (الفريق الذي واجهه في ربع نهائي كأس فرنسا)، لديكم مدرب رائع ومجموعة رائعة”.

وأضاف: “تحيا كرة القدم وتحيا خروج السوبر ليغ”.

يذكر أن “دولور” كان قد صرح في وقت سابق أن “الثروة لا تكفي لتحقيق السعادة” في إشارة للأندية الكبيرة التي أرادت فرض منطقها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=987276

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com