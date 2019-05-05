“دولور” سيتحصل على جواز سفره الجزائري ويقترب من الخضر

سيكون المُهاجم الفرنسي، “أندي دولور” على موعد مع الحصول على جواز سفر جزائري في الأيام القليلة القادمة، وفقا لآخر الأنباء.

وأكد إعلامي في “راديو فرانس إنتر”، لاسانا كامارا بأن هداف نادي “مونبوليي”، سيستلم “الباسبور الأخضر”، يوم الخميس على أقصى تقدير.

وتأتي هذه الأنباء لتُقرب اللاعب أكثر من “الخضر”، وهو الذي أكد في الفترة الأخيرة رغبته في اللعب مع أشبال “بلماضي”.

وأوضح رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي في تصريحات خلال الجمعية العامة الأخيرة، بأنه لا يُعارض فكرة إستدعاء “الغجري” في المُستقبل.