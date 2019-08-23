دولور “عرّاب” فريق نسوي في مسقط رأسه

الرياضة
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دولور “عرّاب” فريق نسوي في مسقط رأسه
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري أندي دولور على لقب “عرّاب” الفريق النسوي لمسقط رأسه في مدينة “سات” الفرنسية.

وصرّح الغجري قائلا :”لقد وافقت دون أي تردد على أن أكون عرابا للفريق النسوي أف سي سات 34″.

وواصل :”لقد تكونت في هذا الفريق، إن نادي مدينتي، وأنا مُرتبط به كثيرا، وتحولي لأول عراب للقسم النسوي فخر كبير”.

وختم صاحب القذفات الصاروخية تصريحاته قائلا :”أتمنى التوفيق لفتيات سات خلال الموسم الجديد”.

وبعيدا عن فتيات “سات”، يُحضر مُهاجم المنتخب الوطني للجولة الثالثة من “الليغ 1” والتي ستعرف إستقبال مونبوليي لمُتصدر الترتيب “ليون”.


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