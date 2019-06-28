دولور: “علينا أن نبقى متواضعين”

الرياضة
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دولور: “علينا أن نبقى متواضعين”
بقلم أمير بهلول

عبّر المهاجم الجزائري “أندي دولور” عن سعادته الكبير بتحقيق التأهل رفقة الخضر للدور الثاني بعد الفوز أمام “السنغال”.

ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أداء رجولي وفوز ثمين.. 2 مباريات وإنتصارين بالإضافة أننا حافظنا على نظافة الشباك”.

وأضاف: “علينا أن نبقى متواضعين وشكر كبير للجماهير.. 1 2 3 فيفا لالجيري”.


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