دولور: “علينا أن نبقى متواضعين”

عبّر المهاجم الجزائري “أندي دولور” عن سعادته الكبير بتحقيق التأهل رفقة الخضر للدور الثاني بعد الفوز أمام “السنغال”.
ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أداء رجولي وفوز ثمين.. 2 مباريات وإنتصارين بالإضافة أننا حافظنا على نظافة الشباك”.
وأضاف: “علينا أن نبقى متواضعين وشكر كبير للجماهير.. 1 2 3 فيفا لالجيري”.
Viril mais correct 😉 Précieuse victoire 1-0 face au Sénegal !
2 matches, 2 victoires, 2 clean sheets 💪🙏 Restons humbles. Un grand MERCI aux supporters 👍 #LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie 🇩🇿 #TotalAFCON2019 #SENALG #OnContinue #CapSurLaTanzanie pic.twitter.com/d7O92WXeMV
— Andy Delort (@AndyDelort9) June 27, 2019
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