دولور غاضب ويُوجه هذه الرسالة لزملائه

أكد الدولي الجزائري، أندي دولور، بأنه غاضب بعض الشيء، بعد الهزيمة الودية التي تعرض لها ناديه مونبوليي، أمام الصاعد الجديد لليغ 1 كلارمون فوت بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، معتبرا بأن ذلك قد يؤثر على معنويات المجموعة، قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وتحدث رأس الحربة للموقع الرسمي لفريقه قائلا :”الهزيمة ورغم أنها في لقاء تحضيري، إلا أنها مُقلقة، يجب علينا أن ندخل في صُلب الموضوع سريعا، ونبدأ في تحقيق الإنتصارات في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف نجم أبناء “لاباياد” :”لقد إهتزت شباكنا في ثلاث مُناسبات، وبطريقة كان يمكن تفاديها في كل مرة، وعلينا تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها، والعمل على المحافظة على الأمور الإيجابية التي قمنا بها”.

يُذكر بأن محارب الصحراء لم يعرف سوى فوز وحيد، رفقة فريقه منذ بداية الإستعداد للموسم الجديد من أصل ثلاث لقاءات لعبها لحد الساعة.